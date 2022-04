«Tahan pakkuda neile stabiilsust!» Briti näitleja Benedict Cumberbatch võtab Ukraina pere enda koju elama

«Nad on Ukrainast välja pääsenud, ma jälgin nende liikumist iga päev,» selgitas Cumberbatch oma uue filmi promoüritusel, kus ta kandis ka Ukraina lipu värvides riietust.

«Kahjuks saavad nad teatud ravi, aga rohkem ei saa ma sellest rääkida, rikuksin nende privaatsust,» jäi näitleja kidakeelseks. Samuti ei soovi ta avaldada, millal ja kust perekond saabub, sest meedia võib seda kurjalt ära kasutada. «Tahan neile lihtsalt stabiilsust pakkuda pärast kõike seda, mida nad on läbi elanud, ja teen seda oma kodus.»

Staar paljastas veel, et on aidanud elamiskulude katmisega ka teisi inimesi, kelle lähedased on Ukrainast põgenenud.