Pea 100 000 eurot võlgu olev tallinlane: käin varahommikuti väljas pudeleid korjamas – kust selline võlg?

«Avastasin meililt, et maksu- ja tolliamet nõuab minult 48 000 eurot ja natukene pealegi. Mõtlesin, et huvitav, ma nagu ei teaks, et olen riigile võlgu,» sõnab Andres Kuusmaa, kes sai kolmapäeva varahommikul meilile teate, et tema nimele on väljastatud haldusakt.