«Tõsiselt! See on nii idiootne!» Kim Kardashiani süüdistati jälle fototöötluses

Üle 300 miljoni instafänniga Kim Kardashian postitas möödunud nädalavahetusel oma ühismeedia kontole kolm pilti, kus ta poseerib basseini kõrval.

Tõsielustaaril on jalas oma firma Skims aluspüksid, mis aitavad naiste kurve vormida. Fotod ajasid aga osa inimeste sõrmed kihelema ning liikvele läksid järjekordsed fototöötluse süüdistused: Kim Kardashian kaotas fotošoppides oma naba ära, vahendab Page Six.

Kuigi Kim on varem fototöötlusega vahele jäänud, siis pole ta seda kommenteerinud. Nüüd otsustas aga tõsielustaar süüdistuste teemal sõna võtta.

«Kuulge, kutid. Tõsiselt! See on nii idiootne!» kirjutas Kim oma Instagrami-lugudes ja lisas: «Väita, et ma töötlesin fotodelt oma naba ära????»

Ärinaine kasutas olukorda ka enda kasuks ära ning tegi oma brändile reklaami: «Ebakindel oma naba pärast!? Mine Skimsi kodulehele ja varja oma lottis naba kõrge värvliga aluspesuga.»

Kummalisemaks teeb aga kogu loo see, et tegelikult ei süüdistatud Kimi otseselt naba piltidelt ära töötlemises, vaid nii intensiivses fototöötluses, et tõsielustaar unustas naba lisada. «Sa unustasid oma naba alles jätta!» kirjutas üks Kimi postituse alla.