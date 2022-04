Poetess Liina Tammiste aus vestlus parkimiskontrolöriga: jube on teha neid trahve, aga töö on selline

«Üks täielik inimlikkuse rünnak,» kirjutas poetess Liina Tammiste , jagades ühe Tartu toidupoe juures asuvas parklas peetud vestlust. Siinkohal peab mainima, et luuletaja sõnul kehtestati selles parklas alles hiljuti tasulise parkimise kord.

«Kuidagi mul oli see tõik isegi meeles ja panin autost väljudes kella aknale,» nentis Tammiste, kes kiirustas arsti juurde.

Poetess olevat seepeale vastanud, et enda mäletamist mööda pani ta siiski korrektselt parkimiskella. Küll aga tunnistas ta kontrolörile, et koroona võttis ta lühimälu ja vajadusel kontrollib ta parkimiskella olemasolu üle.

«Kontrolör naeratades ja kätega vehkides: «Ei-ei, ärge kontrollige! Ma näen Teie autot... aga ei näe. Lihtsalt jube on teha neid trahve, aga... töö on selline – andke andeks, nõme! Vabandust, et heietan! Ilusat päikeselist päeva, Teile! Ja mälu taastumist!»