Robin Juhkental alkoholi tarbimisest: mul võttis 30 aastat mõistmaks, et see ei aita

Eurolaulik ei varjanud, et on viibinud alkoholiprobleemide ja depressiooni tõttu ka Seewaldi psühhiaatriapolikliinikus.

Teisipäeval oli TV3 eetris uus saade «Mida teha oma kehaga?», kus Robin Juhkental tunnistas, et tal võttis 30 aastat aega mõistmiseks, et alkohol ei aita. «Depressioonist ei ole ennast mitte keegi välja joonud.»

Alkoholiga omajagu reedeid sisustanud muusik meenutas ka saates 2015. aasta Eesti Laulu konkurssi, kus oli oma roll ka alkoholil. «See oli veel see aeg, kui Eesti Laulul oli avatud baar ja oli põhjust ka tähistada, me muiudugi ei arvanud, et võidame, aga tähistasime ette,» tõdes ta. «Kui viimase kolme hulka saime, siis tuli tunne, et rohkem ei joo, aga kahju oli juba tehtud. Ega see kaine poiss ei olnud enam, kes seal laval oli. Ma mäletan seda suhteliselt lünklikult,» tunnistas sel samal aastal Eurovisioonile sõitnud Juhkental.