Kihlatud ja ikka vallaline – mis on saanud «Armastuse maleva» säravatest naisstaaridest?

Tõsielusaate «Armastuse maleva» võtteperioodist on möödas pea aasta. Kus on aga malevas tuntuks saanud neiud? Kes neist on enda kõrvale armastuse leidnud? Kuidas on saatega kaasa tulnud kuulsus nende elu mõjutanud? Mis toimus kaadri taga tegelikult? Elu24 leidis neiud ülesse ning uuris välja.