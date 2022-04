Tekist ilma jäänud elvalane: pesunöörilt on varemgi asju kaduma läinud, eriti just naiste pesu

Elvas elav Kati viis esimeste kevadilmade saabudes oma helebeeži fliisteki õue kortermaja juures asuvale pesunöörile kuivama, et tekk saaks juurde kevadiselt värske lõhna. Kui naine läks tekki kuivamast ära võtma, avastas ta, et see on kadunud. Kuna ilm oli tuuline, võis tekk pesunöörilt lihtsalt ära lennata. Kati otsis tekki mõlemast maja juures asuvast parklast ja teise maja juurest, kuid ei leidnud. Seejärel tegi ta postituse ELVA Facebooki gruppi, küsides kaaslinlastelt, kas keegi on tekki näinud.