Ukraina kohtupatoloog: meil on kindlad tõendid, et osa naisi vägistati enne tapmist

Kui varem olid vaid oletused, et venelased võisid Ukraina naisi enne tapmist vägistada, siis nüüd on selle kohta kindlad tõendid, teatab theguardian.com.

«Osa naiste surnukeha uurimine näitas, et neid naisi vägistati enne maha laskmist. Meil on nüüd kindlad tõendid,» sõnas Ukraina kohtupatoloog Vladislav Perovski.

Perovski on koos oma meeskonnaga teinud lahkamisi Butšas, Irpinis ja Borodjankas üks kuu kestnud Venemaa okupatsiooni ajal elu kaotanud inimeste surnukehadele.

«Me ei saa detailidesse laskuda, kuna surnukehade uurimine jätkub ning minul ja kolleegidel tuleb läbi vaadata ja lahata veel sadu hukkunuid. Peame saama täpsed andmed, mis nende inimestega juhtus,» teatas kohtuarst.

Perovski ja ta meeskond uurivad päevas 15 surnukeha. Paljud hukkunud on saanud nii raskeid vigastusi, et nad on moondunud.

«Puutume iga päev kokku põlenud ja rakselt vigastatud surnukehadega. On ka neid, kelle isikut on praktiliselt võimatu kindlaks teha. On neid, kellel ei ole enam nägu, ja neid, kellel puudub pea,» selgitas patoloogiaekspert.

Ta jätkas, et mõne naise surnukehal oli märke, et nad vägistati, sest genitaalid olid raskelt vigastatud. Need naised kaotasid elu automaatrelvast tulistamise tagajärjel ja nende seljas oli vähemalt kuus kuuliauku.

Kiievi piirkonna vanemprokurör Oleh Tkalenko ütles, et väidetavate vägistamiste üksikasjad on edastatud tema büroole, mis uurib asjaolusid, näiteks asukohti ja ohvrite vanust.

«Vägistamised on väga delikaatsed ja tundlikud juhtumid. Kohtuarstidel on konkreetne ülesanne kontrollida naisohvrite suguelundeid ja otsida vägistamismärke,» ütles Tkalenko.

Kiievist põhja pool töötav välismaa kohtuarst, kes soovis jääda anonüümseks, ütles, et mõned surnukehad on nii halvas seisus, et vägistamise ja seksuaalse kuritarvitamise märke pole lihtne leida. Kuid nad jätkavad uurimist, et leida tõendeid, kas naisi vägistati enne maha laskmist.

Pärast Vene vägede lahkumist Ukraina pealinna Kiievi eeslinnadest ja asulastest on kümned ukrainlannad politseile, meediale ja inimõigusorganisatsioonidele rääkinud julmustest, mida Vene sõdurid seal tegid. Uurijad on kuulnud tunnistusi grupiviisilistest vägistamistest, relva ähvardusel aset leidnud seksuaalkallaletungidest ja vägistamistest laste silme all.

Ukraina inimõiguste volinik Ljudmõla Denissova on ametlikult dokumenteerinud 25 naise juhtumid, kus neid hoiti keldris ja vägistati süstemaatiliselt. See toimus Kiievist põhja pool asuvas Butšas, millest on saanud Venemaa sõjakuritegude sünonüüm.

Vene armee kasutab vägistamist relvana ning Ukraina võimude sõnul on avalikusse jõudnud naiste vägistamised vaid jäämäe tipp.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles hiljuti tehtud avalduses, et tema nõunike andmetel vägistasid Vene sõdurid sadu naisi. Ukraina võimud ei ole seni avaldanud, kui vanad need naised on ja kus vägistamised aset leidsid.

Venemaa on korduvalt eitanud Ukraina tsiviilelanike ründamist ja vägistamist, kuigi nii Ukraina patoloogidel kui läänel on tõendeid vägistamiste kohta.