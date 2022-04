Eestlanna võitis rahvusvahelise Mrs Earth 2022 iludusvõistluse

Ave Tarend on kolme lapse ema ja tarkvaraarendaja, kelle hobiks on missindus. Naine võitis Missis Estonia 2021 tiitli ning osales 22. aprillil 2022 rahvusvahelisel võistlusel Mrs Earth 2022 , kus saavutas samuti võidu.

Missis Estonia 2021 võistluse korraldaja Tiina Jantson avaldab oma Facebookis rõõmu Ave Tarendi võidu üle öeldes, et see on ilus kingitus Missis Estonia võistluse 30. juubeliks (esimene Missis Estonia valiti emadepäeval 09.05.1992).