Detsembris emaks saanud Liisa Leetma: praegu on iga käik meile küllaltki väsitav

Liisa Leetma on meigikunstnik, juutuuber ja suunamudija, kellel on Instagramis ligi 57 000 fänni. Detsembris sündis Liisa ja tema muusikust kallima Joosep Järvesaare perre pisitütar Elsa.

«Viimased kuud on möödunud meil ikkagi väga rahulikus tempos ja peamiselt kodus olles,» tunnistas Liisa oma Instagrami-loos. Viimased paar päeva olid aga Liisa ja tema pisitütre jaoks tegusamad (Liisa alumisel pildil koos sõbraga). «Täna lihtsalt magasime Elsaga pool päeva maha ja üldse ei kahetse.»

Värske ema nentis, et aja veetmisega kodust väljaspool alles harjutakse. «Praegu on iga käik meile mõlemale küllaltki väsitav, aga no kiiret pole, harjutame tasapisi,» avaldas meigikunstnik.