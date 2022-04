«Ants Rootslane saab selle eest vähemalt raha!» Legendaarne strippar Marco on hädas lällajatega

Legendaarne Marco Tasane tunnistab Elu24-le, et talle helistavad nii päeval kui öösel suvalised inimesed. «Ükskord oli 36 kõnet kahe tunni jooksul,» meenutab Tasane, lisades, et pöördus tookord koguni politsei poole. «Väga tüütu!» põrutab ta.

Vahepeal oli rahulikum periood, kuid pühapäeval sai Tasane jälle häiriva kõne. «Noorekesed tahtsid kohe strippi! No häälest ja taustast saan aru, et see lollitamiseks,» kinnitab strippar. «Üldiselt ma näen nende (helistajate – toim) numbreid, kui liiale lähevad, panen avalikuks!»