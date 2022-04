Mariupoli põgenikud filtreerimislaagritest: tuhandete inimeste jaoks oli ainult üks tualettruum ja kraanikauss

Suhteliselt turvalisse läänepoolsesse Lvivi linna saabunud Oleksandr ja Olena räägivad lahingute ajal linnas ellu jäämisest. Nende kogemus aga ühest Venemaa niinimetatud filtreerimislaagrist on sama jahmatav. Sellised laagrid loodi väidetavalt väljaspool Mariupolit, et hoida seal tsiviilisikuid enne nende evakueerimist.

Neil oli õigus muretseda. Oleksandr ütleb, et Vene julgeolekuametnikud uurisid ülekuulamisel nende seadmetes olevaid fotosid, telefonikõnede ajalugu ja kontaktnumbreid, et leida seoseid ajakirjanike või valitsus- ja sõjaväeametnikega.

Olenale ja Oleksandrile öeldi pärast ülekuulamist, et neil on luba 148. evakuatsioonibussiga lahkuda, kuid nädal hiljem oli rajatisest lahkunud vaid 20 bussi. Seevastu organiseeriti mitmeid busse Venemaa territooriumile sõitmiseks. «Meil ei olnud valikut – kas vägisi Venemaale küüditatud saada või eraautojuhtiga riskida,» räägib Olena.

See on dilemma, mida Mariupoli linnapea Vadõm Boitšenko tunnistab. «Paljud tsiviilisikuid täis bussid sõidavad pigem Venemaa kui Ukraina territooriumile,» ütles ta BBC-le telefoni teel. «Sõja algusest peale ei lubanud [venelased] ühelgi viisil tsiviilelanikke evakueerida. See on otsene sõjaline käsk tappa tsiviilisikuid,» väitis ta.