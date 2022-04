Pluss-suuruses modell on oma välimusega pärast anoreksia diagnoosi hädas

Tess Holliday on pluss-suuruses modell, kellel on Instagramis ligi 2,5 miljonit fänni. Teda on näha olnud näiteks ka Vogue'i külgedel.

Möödunud aasta mais avaldas aga Tess Twitteris: «Ma olen anorektik ja paranemisteel. Mina olengi selle kultuuri tulemus, kus pühitsetakse kõhnust ja pannakse see võrduma sinu eneseväärtusega. Nüüd aga on aeg mul kirjutada ise oma narratiivi. Lõpuks ometi suudan ma hoolt kanda keha eest, mida olen terve elu karistanud. Lõpuks olen ma vaba.»

Nüüd hiljuti tunnistas Tess, et on viimasel ajal tõsiselt hädas oma välimuse ja kehaga. «Olen aus, olen oma kehaga viimasel ajal hädas olnud moel, mil ma kunagi varem olnud ei ole. See on olnud kurnav, sest kuigi te näete mind väljas lõbutsemas, kulub mõnikord ainuüksi kodust lahkumiseks nii palju tööd ja energiat,» tõdes ta.

Modell kirjutas: «Olen selline inimene, kes tahab alati, et temast pilti tehakse... vähemalt kuni viimase ajani.» Ta lisas postitusele (alumine) kaks fotot, mis olid tema sõnul ühed esimesed, mis ta oli endast teha lasknud. «Nägin ennast neis ja olin lahke. Naudin seda aega perega ja olen tänulik, olgugi et on raske.»