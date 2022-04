Kapten paljastas, mis toimub Vene oligarhide luksusjahtide pardal

Luksusjahtidel on täiesti salajane maailm, kus magnaatide külalisteks on kuulsused ja poliitikud, kuid pardale kutsutakse ka seksitöötajaid. Hästi tasustatud meeskonnaga sõlmitakse vaikimislepingud, mis tagavad, et jõukurite elu kulgeks diskreetselt.