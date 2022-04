The Guardian: Ukraina kohtuarstid leidsid Butšas tapetud inimestest metallnooli

«Leidsime neid nii meeste kui naiste surnukehadest. Kuna tegemist on väga väikeste metallist nooltega, siis oli neid keeruline leida. Nooltega surnukehi on enim Butšas ja Irpinis,» teatas Pirovski.

Sõltumatud relvaeksperdid vaatasid läbi surnukehadest leitud metallnoolte fotod ja kinnitasid, et tegemist on juba esimese maailmasõja ajal laialdaselt kasutatud relvadega.

Need väikesed metallist nooled on mürskudes. Iga mürsk võib sisaldada kuni 8000 fléchette’i. Mürsud lõhkevad ja neist paiskuvad välja 3–4 sentimeetri pikkused metallnooled 300 meetri laiuselt ja 100 meetri pikkuselt. Ohvri kehaga kokkupõrkel kaotab nool jäikuse, paindudes konksuks, ning neljast tiivast koosnev tagumine osa murdub ära ja tekitab tavaliselt teise haava.

Tunnistajate sõnul tulistas Vene suurtükivägi Butšat paar päeva enne lahkumist märtsi lõpus. Butša elanik Svitlana Šmut ütles meediale, et need väikesed nooled tabasid ta autot, kuid ta jäi õnneks ellu.

Kuigi inimõigusorganisatsioonid on pikka aega taotlenud fléchette-mürskude keelustamist, ei ole seda laskemoona rahvusvahelise õigusega keelatud. Surmarelvade kasutamine tihedalt asustatud tsiviilpiirkondades on aga humanitaarõiguse rikkumine.

«Veel üks haruldane ja harva kasutatav mürsk. Seekord on see USA mürskude Beehive Vene vaste. See toimib nagu tõeline šrapnellmürsk, kuid on täidetud fléchette’ide ja vahasideainega,» selgitas Gibson.