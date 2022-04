Getter Jaani ei tundnud saates «Ma näen su häält» oma lasteaiakaaslast ära

Kohe peale saate salvestust õnnestus Elu24-l Jaaniga veidi juttu puhuda ning lauljatar oli saatest lausa sillas. «Emotsioonid on laes!» ütles ta. Tal on hea meel, et saade aitab avastada uusi andekaid lauljaid.

Huvitav on aga see, et Getter Jaani sai alles pärast saadet teada, et üks laval olijatest oli tema kunagine lasteaiakaaslane. Nüüd tegid nad koos taas ühe klõpsu, et oleks ammuse pildi kõrvale uus panna.