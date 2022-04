Ukrainas elav eestlane sõjast: pead endale selgeks tegema, et kui sa alla annad, siis...

Viljandimaal asuva Kopra talu vanaperemees Rudo Puks on Ukrainas elanud juba 7 aastat ja sealgi on mehel oma talu. Rudo tuli Eestisse otse sõja keskelt nädal aega tagasi ja juba uuel nädalal suundub tagasi Ukrainasse. Miks Rudo tagasi kiirustab? «Kodu on seal. Olen seitse aastat seda vilja söönud. Ukraina on mind seitse aastat toitnud,» räägib mees ja lisab, et Ukrainas teatakse teda mitte kui Rudot, vaid kui eestlast.