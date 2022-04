VIDEO ⟩ Termika fänn kauaoodatud rokksõu eel: ma tean, et see tuleb väga–väga eepiline

Elu24-le antud intervjuus rääkis Terminaatori solist Jaagup Kreem, et tema lahkub lavalt jalad ees. «Vahel on vähem tööd, vahel rohkem, aga praegu ei ole mul küll plaanis kuhugi kaduda. Ma tahaks pigem minna lavalt jalad ees, kui oma elu viimased paarkümmend aastat niisama istuda, arhiivi sirvida ja mõelda, et küll olid ilusad ajad. Kärts-mürts võiks ikka lõpuni välja kesta!» Loe pikka intervjuud SIIT.