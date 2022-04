Vene näitleja ema ütles oma pojast lahti: minu peres pole kodumaa reetureid!

Ukrainas toimuva sõja tõttu eraldatakse pereliikmed teineteisest, kui isad peavad jääma sõtta ning emad ja lapsed põgenevad naaberriikidesse. Kuid sõda võib lahku lüüa ka Vene perekonna. Jean-Michel Shcherbak , Vene näitleja ja modell, kes praegu Saksamaal on, on oma emaga vaenujalal just sõja tõttu, vahendab People .

Mehe emale see aga sugugi ei sobinud. Jean-Michaeli ema sõnas, et ei suhtle russofoobidega ja kodumaa reeturitega. «Loodan, et sa loovutad oma Vene passi. Sa pole enam minu poeg. Minu peres pole kodumaa reetureid,» ütles Jean-Michaeli ema oma pojale. Jean-Michael pani aga emale vastu ning ütles avalikult sotsiaalmeedias, et tema ei teeks kunagi oma lastele nii.

See pole sugugi üksikjuhtum. Märtsis rääkis üks ukrainlanna BBC-le sellest, kuidas tema perekond ei uskunud, et tsiviilisikud ja lapsed surevad venelaste rünnakute tõttu. «Nad arvavad ikka, et see on kõigest õnnetus. Et Vene armee ei sihiks kunagi tsiviilisikuid ja need on hoopiski ukrainlased, kes omaenda rahvuskaaslasi tapavad,» rääkis naine.