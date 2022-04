Monika Kahro emaks olemise õppetundidest: ärge olge iseendaga nii karmid

«Kuna emaks olemine oli minu jaoks väga-väga oodatud, olen saanud pikalt harjutada erinevate karvaste neljajalgsete peal, vaatamata harjutusperioodile, on oma beebi ikka midagi nii imelist, kaunist ning samas ka väsitavat!» tunnistab Monika Kahro Instagramis, selgitades, milliseid õppetunde on emaks olemine talle seni pakkunud.

Viimaseks rõhutab ta, et igasugune abi on okei ja kõigega ei pea üksinda hakkama saama. «Iga uus roll vajab natukene aega – kui tegemist on minu puhul ettevõtte juhtimisega, koduga, koduloomadega, abikaasaga (kes on muidugi ka äärmiselt toetav) ning veel palju muuga, mis elu ette toob. Kuna armastan puhtust, tervislikku toitu ning aktiivset eluviisi, siis olen nüüdseks tänu beebile suutnud paika panna ka uues rollis enda heaolule olulised prioriteedid, mille rahuldamisel oskan ka abi küsida,» tunnistab ta.