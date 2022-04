Kentsakas ülevaade Tartu kesklinna WC-dest pani netirahva avalike vetsude kohta arvamust avaldama

Esimesena kirjeldab ta Kvartali keskuse WC-d ja mainib, et kõige tähtsam on seal meeles pidada, et siseneda saab ainult täpse rahaga, mis tema mäletamist mööda on 20 senti. «Mul ühe korra kange hädaga seda täpset raha ei olnud ja lappasin kõik lähedal asuvad poed läbi, et vahetusraha saada. Saadeti pikalt igal pool. Isegi R-Kiosk ütles, et nemad niimoodi ei anna. Viimases hädas siis jooksin Coopi ja ostsin sula eest esimese kättejuhtuva asja, et vahetusraha saada,» kirjeldab ta keerulist WC-sse jõudmise protsessi, mida nõrganärvilistele ei soovita. «Millegipärast käiakse ukse taga ka pidevalt linki katsumas,» täiendab ta veel.