Saate «Ma näen su häält» uus nõunik: olen põnevil ja ootan seda juba väga

Möödunud pühapäeval nõuniku toolil istunud Elina Born tõdes pärast saadet, et saate võitnud kõhutantsija Kairega ei olnud kuigi lihtne. «Kogu kakofoonia keskel tundus mulle, et ma ei oska enam ise laulda,» meenutas Born.

Ka nõuniku rolli astuv Getter Jaani leiab, et viisipidamatu inimesega koos laulda on omaette kunst. «Kontsertidel on ette tulnud igasugu põnevaid hetki, kui olen püüdnud erinevate registrite vahel orienteeruda.» Sellest hoolimata on lauljatar väga põnevil. «Ootan seda juba väga!» nentis ta.