Urmas Sõõrumaa taoistlikest eluviisidest: inimesed ikka mõtlevad, et kas ma olen pea kuhugi ära löönud

Klassikaline küsimus, mida saatejuhid Kristjan Hirmo, Alari Kivisaar ja Maris Järva alati oma külalistelt küsivad, on varajase ärkamise kohta. Ärimees ja Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa (60) tunnistab, et vajab vähe und.

«Kuna ma olen raadio otse-eetris kohapeal esmakordselt, siis täna läks mul juba 4.45 uni ära,» muigab mees, kuid lisab, et ärkab igal hommikul suhteliselt vara ning teeb seda selleks, et hommikutundidel just iseenda ja isiklike asjadega tegeleda.

Sõõrumaad tuntakse enamasti eduka ärimehena, kuid ta on oma ellu juurutanud ka hoopis teistsuguse poole, mis pärineb taoistlikust kultuurist. «Oi, see on pikk lugu,» vastab mees küsimusele, kuidas ta selleni jõudis.

Üks teeots viib teiseni

«Kuidagimoodi ikkagi samm-sammult hakkas see ise minu poole tulema. Paljud inimesed mõtlevad, et kas ma lõin pea kuhugi ära, aga ei! Mu elu on kogu aeg olnud üks ülihuvitav tee, kus üks teeots viib teiseni ja tuleb püüda lihtsalt ristmikult õigele poole ära pöörata,» selgitab Sõõrumaa. «Ja kui seda ei oska, siis on kõige targem oskus õigeid küsimusi küsida. Kui ei tea, mida teha, siis küsi,» jagab ta soovitusi.

Mees märgib, et tegelikult on terve elu ju üks tola mängimine, kuid sellega kaasneb ka risk. «Kui midagi muud teha ei oska, siis tee lolli nalja, sest loll nali töötab alati. Aga sellega on nii, et kui kogu aeg lolli nalja teha, siis inimesed hakkavad uskuma,» hoiatab ta ja lisab, et kui sa valid elus rolli, et seisad pea peal ja vehid pendliga, siis edasi oleneb kõik sellest, kui suurt pilti vaadata. «Alguses inimesed ilguvad, aga siis pärast saavad aru, et sealt võib kõike oodata. Vot see on kõige mõnusam seis!»

Sisemine ja välimine tasakaalu!

Ärimees jagab ka mõtet, et sisemine ja välimine peab tasakaalus olema. «Sellepärast ongi mul hommikupoolik siseasjadeks ja päeva teine pool välisteks asjadeks. Kõik, mida inimene väljaspool teeb, on tema siseasjade tasakaalustamatuse kompenseerimiseks,» teab ta rääkida.

Küsimusele, kas see on linnalegend, et kui täna hommikul horoskoop ei luba lepingut sõlmida, siis suurärimees seda ei tee, vastab Sõõrumaa, et ta on seda naljatamisi öelnud küll ja mõnikord isegi teinud. «Kui ma ikka tunnen, et ei ole minu päev, siis annan selle ülesande mõnele alluvale või finantsjuhile ja palun, et tee sina: sul on parem päev,» selgitab ta, et leiab siis mooduse, nii et äri seisma ei jääks.

Aga kas keegi on julgenud talle otse välja öelda, et ära jama oma pendliga, hakka normaalseks? «Uskuge, see suhe on umbes 100:1, see tähendab, et neid, kes ilguvad, on umbes 1 protsent, ja neid, kes tulevad huviga küsima, et kuule, tule räägi ja õpeta mulle ka, on 99 protsenti,» tõdeb mees. Inimesi huvitavad tema sõnul aina enam eneseotsingute, sisemaailma ja iseendaga rahu tegemise teemad.

Tegeleda tuleb siselihastega

Ennast hoiab mees tasakaalus võimlemise ja meditatsiooniga. Joogiks ta ennast siiski ei pea, vaid nii-öelda mitmevõistlejaks, kes otsib oma teed. «Pigem olen taoist. Kuna tao tähendab teed, siis nimetan ma ennast teeliseks,» avaldab Sõõrumaa. Ta lisab, et taoistlikke suunanäitajaid on täpselt sama palju kui taoistlikke tegijaid, sest igaühel neist on käia oma tee.

Hommikuti käib mees õrnalt koputades, raputades ja masseerides läbi kogu oma füüsilise keha. «Enamik maailma inimestest käib trennis ja jõusaalis, aga unustatakse ära, et igal inimesel on sees viis väga tähtsat organit, mis kõik toetuvad vaagnaluu- ehk põhjalihastele, ja nendega ei tegele paraku mitte keegi,» avaldab ta ja täpsustab, et tegeleda tuleb oma siselihastega, sest nagu ikka, sisemised asjad loovad põhja välistele asjadele.