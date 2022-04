FOTOD JA VIDEO ⟩ «Õudne on õhtuti väljas käia!» Viljandi naisi ja lapsi hoiab hirmu all salapärane jälitaja

«Märkasin, et see inimene jälitab mind. Kui seisma jäin ja tema poole vaatasin, siis hüppas ta kõnniteelt põõsaste vahele!» Muidu armsa ja rahuliku Viljandi elanikke hoiab juba mõnda aega hirmu all salapärane mees, kes jälitab ning otsib kontakti nii laste kui naistega.