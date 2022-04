Eraelu kiivalt saladuses hoidev näitlejanna Jennifer Lawrence sai emaks

USA meedia avaldas alles aprilli keskpaigas, et näitlejanna Jennifer Lawrence on saanud emaks! Mitmed allikad kinnitasid meediaväljaandele E! News , et Lawrence'i esiklaps sündis selle aasta alguses.

Paar hoidis rasedust saladuses ning näitlejanna esindaja kinnitas alles septembris, et Lawrence on lapseootel. Paar kuud hiljem avaldas Lawrence, et raseduse saladuses hoidmine on teadlik otsus, et kaitsta tema lapse privaatsust.