Diskoprintsessist lauluõpetajaks: Mari-Liis Rahumetsa teekond unistuste tööni

Mari-Liis Rahumets lõi laval, raadios ja teleekraanil laineid juba särtsakatel üheksakümnendatel. Tema laulud liigutavad kuulajaid tänaseni, eriti neid, kes paarkümmend aastat tagasi tema hoogsate lugude saatel tantsukingi klõbistasid.

Rahumets rääkis raadio Elmar saates «Mitte ainult muusikast», et kuigi artistina ta enam põhiliselt leiba ei teeni, moodustab muusika tema elust endiselt märkimisväärselt suure osa. Naine töötab Viimsi koolis lauluõpetajana, lisaks sellele annab ta huvikoolis solistitunde. «Olen muusikakoolis õppinud küll koorijuhtimist, kuid ei osanud aimata ega oodata, et ühel päeval hakkan tööle õpetajana. Kõik läks aga teisiti: mu elu kulgeb täna klassiruumist klassiruumi. Jõudsin Viimsi kooli tööle täiesti juhuslikult. Läksin kuuks ajaks ühte õpetajat asendama, olen jäänud aga 12 aastaks,» sõnas ta.

Rahumets panustab nüüd suure osa ajast noorte arengusse. «Mis teha, mulle hakkas töö muusikaõpetajana väga meeldima! Õpetan täna kõige pisemaid, peamiselt 1.–3. klasside õpilasi. Lapsed on nii ägedad, kolleegid suurepärased ja keskkond igati mõnus,» lisas ta.

Muusik märkis, et kuigi ta pole aastaid enam uut muusikat avaldanud, laulab ta ansambli Caater koosseisus erinevatel retropidudel. «Mul oli kunagi üks põgus vestlus Mihkel Rauaga. Lubasin talle jutu sees, et kui ma saan 40-aastaseks, siis ma enam «II dimensiooni» ei laula. Jama on aga selles, et mul on algavaks suveks juba mingisugused keikad broneeritud. Seega, vabandust, ma siiski laulan seda veel! Käime Caatriga erinevatel retropidudel ning stiiliüritustel,» sõnas 19. aprillil oma 40. sünnipäeva tähistanud Rahumets.

«Nüüd olen vaikselt mõelnud, et tahan publikuni uut loomingut tuua. Seekord aga hoopis midagi sootuks erinevat – see on üks rahulik ja südamlik laul. Kuigi olen aastaid eestlasi diskolugudega hullutanud, olen sisimas täielik melanhoolik,» avaldas ta.

Üheksakümnendaid Rahumets tagasi ei igatse. Aktiivselt laval olemise etapp oli tema hinnangul vahva, kuid aeg on uutele projektidele pühenduda. «Lastele ma mõistagi oma kunagisi hitte ette ei mängi... küll aga on mõni õpilane tulnud vaikselt mulle sosistama, et tema vanemad kuulavad endiselt mu lugusid. Mina tunnen, et igal asjal on oma aeg. Üheksakümnendad on läbi, las see kõik jääb. See aeg oli ju selline, et ükskõik mida sa tootsid – kõik läks peale! Õnneks on tänased muusikud ja kuulajad palju targemad,» märkis Rahumets.

«Tänast õpetajatööd ma palga pärast ei tee. Mul on sisemine tung – tahan midagi luua, teha ja edasi anda. See soov tuleb südamest. Teatud eluetapil töötasin aastakese ka kontorilaua taga, ei olnud üldse minu moodi töö – äärmiselt raske oli lihtsalt paigal istuda ja telefonile vastata. Sain kiiresti aru, et see pole mina,» sõnas ta.