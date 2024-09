Inimese Disain annab kätte võtmed, mis võimaldavad igal inimesel oma tõelist loomust tundma õppida ning ilma häbi või süütundeta puhtalt iseendana elada. Vaid niimoodi oleme me võimelised tooma oma andeid ja kingitusi siia maailma.

Inimese Disaini järgi on absoluutselt igaühel olemas omad anded ja omadused, mille tõttu ta on asendamatu lüli siin maailmas. Ütlus, et keegi pole asendamatu, on seega lausvale ega teeni muud eesmärki, kui inimese eraldamine tema jumalikust loomusest ja missioonist, mida ta siia ellu täitma tuli.

Inimese Disaini jagatud tööriistad ja tehnikad võimaldavad vabaneda välistest mõjutustest ning keskenduda oma puhtale olemusele, lastes sellel end elus juhtida ja suunata. Elu tuleb näha siiski kui rännakut ning meie põhiolemus ei ole mitte mingi valmisprodukt, vaid voolamine, pidev voolamine, mis juhatab meid õigel ajal õigesse kohta, kui me seda lubame. Suuremal osal inimestel on see voolamine aga blokeeritud, mistõttu nad on rahulolematud, haiged, eksinud ja arusaamatutel põhjustel õnnetud ega käi mööda rada, mis resoneeruks nende päris olemusega.