Popiprints Arnold Oksmaa otsib printsessi: talle võiks südamelt kõik ära rääkida

Sotsiaalmeedia ja TikToki täht Arnold Oksmaa räägib Elu24-le, et elu näib talle nii pikk, sest ta tunneb ennast endiselt väga nooruslikuna. «Ma iial ei kujuta ette, et olen peagi 43-aastane. See on ulme, sest tunnen ennast poisikesena. See elu tundub nii pikk, nagu elaks mitme poisi elu,» avaldab Oksmaa ja lisab, et vananemist ta ei karda. «Jään iginooreks nagu Tom Cruise,» tõdeb seltskonnatäht.