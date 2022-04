Organisatsioon saadab ukrainlannadele aborditablette, kuna Vene sõdurite taktikaks on vägistamine

Kanadas asutatud rahvusvaheline organisatsioon Women on Web on Poola naistele aborte võimaldanud juba 17 aastat, kuna selle riigi abordiseadus on äärmiselt karm. Nüüd jagab sama organisatsioon abordivahendeid Ukrainale, kus on ootamatult tekkinud suur vajadus aborditablettide järele. See tuleneb seksuaalvägivalla ohvrite suurest arvust, kuna Vene sõdurite taktika on vägistamine.