Netflix plaanib hakata reklaame näitama?

Netfilxi oogedastusteenust kasutavate leibkondade arv vähenes aasta esimese kolme kuuga 200 000 võrra, kuna see seisis silmitsi rivaalide tiheda konkurentsiga. Suure löögi andis ka hindade tõstmine mõnes riigis ning lahkumine Venemaalt.

Ettevõte hoiatas aktsionäre, et juulile eelnenud kolme kuu jooksul lahkub tõenäoliselt veel kaks miljonit tellijat. «Meie tulude kasv on märkimisväärselt aeglustunud,» ütles Netflix teisipäeval pärast esimese kvartali tulemuste avaldamist aktsionäridele.

«Meie suhteliselt kõrge leibkondade osatähtsus – kui arvestada ka suurt hulka ühiseid kontosid kasutavaid leibkondi – on liikumas vastutuult,» lisasid nad.

Netflix teatas, et märtsis vastuseks Ukraina sõjale Venemaalt lahkumine läks talle maksma 700 000 tellijat. Veel 600 000 inimest lõpetas selle teenuse kasutamise USA-s ja Kanadas pärast seda, kui see jaanuaris hinnad pani.

Kuigi Netflii sõnul toovad hinnatõusud ettevõttele vaatamata tühistamistele rohkem raha, siis analüütikud väidavad, et voogedastusteenuste kallinemine koormab majapidamisi, kuna elukallidus niigi tõusuteel.

Netflix kavatseb käivitada tasuta reklaamitoega teenuse, nagu tema rivaalid Disney ja HBO. Analüütikud ütlevad, et see võib avada ettevõttele, mis on seni reklaamidest kõrvale hoidnud, märkimisväärse uue tuluvoo, kirjutab BBC.