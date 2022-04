Karmen Joller allkirjastas Helme-vastase petitsiooni: riigikogus ei tohi olla kohta mõnitamisel ja Venemaa propagandal

15. aprillil loodi rahvaalgatus Mart Helme riigikogust välja heitmiseks. Algatuse looja Gete Kauge sõnul on allkirjade kogumise üks eesmärk näidata vastumeelt ja lüüa häirekella, et kuskilt tõesti läheb piir. Algatuse saatmiseks riigikokku on allkirjad küll koos, kuid neid laekub endiselt juurde.

Üks pea 20 000st petitsioonile antud allkirjast kuulub perearst Karmen Jollerile, kes tõdeb ühismeedias, et petitsioonidele kirjutab ta alla haruharva. «Mõistan, et kui inimene on riigikokku juba valitud, ei saa teda sealt lihtlabaselt välja hääletada ja see polegi minu eesmärk. Andsin oma hääle, sest riigikogus ei tohi olla kohta kurjusel, valetamisel, räuskamisel, mõnitamisel, Venemaa propagandal,» avaldas Joller Facebooki tehtud postituses.