Miks mõned inimesed pidevalt hilinevad?

Raamatu «Late! – A Timebender's Guide to Why We Are Late and How We Can Change» autor Grace Pacie nimetab hilinejaid «ajapainutajateks», kelle jaoks täpne olemine on suur väljakutse, kuid kes suudavad olla väga produktiivsed, kui neil on ees kindel ajapiirang. Kuigi osal inimestel on nende isiksuseomaduste tõttu kalduvus hilineda, on võimalik sellest probleemist üle saada.