Ühismeedias lööb laineid Ukraina tankihävitaja foto, asitõendid aga puuduvad

Viimastel päevadel on ühismeedias laialdaselt levinud foto ühest Ukraina naissõdurist. 18. aprillil sotsiaalmeediasse postitatud pilti jagati koos tekstiga «Lasin õhku 52 Vene tanki».

Twitteris on postitus teeninud üle 65 000 positiivse reaktsiooni ja seda on jagatud ligi 8000 korda. Sama postitust on oma Twitteri ajateljel jaganud ka Toomas Hendrik Ilves.

Kõnealust postitust jagas oma ühismeedia ajateljel ka Toomas Hendrik Ilves. Foto: Kuvatõmmis Twitterist

Reuters kinnitas, et foto naisest pärineb 2021. aasta artiklist, mis avaldati Ukraina sõjaväe veebilehel. Selle kohaselt on pildil oleva naise nimi Viktoria ja ta on Ukraina sõjaväes meedikuna töötanud alates 2014. aastast.

Postitus Ukraina tankihävitajaks osutus valeks. Foto: Kuvatõmmis Facebookist

Sarnase sisuga postitust on jagatud ka Facebookis. «See Ukraina iludus lasi õhku 52 Vene tanki,» kirjutati hetkel 57 korda jagatud postituse pealkirjas. Facebookis on aga selle postituse ette ilmunud hoiatus, et tegu on valeinformatsiooniga. Faktikontrollijate sõnul ei põhine see teave faktidel.

Olgugi et Vene väed olid 17. aprilliks kaotanud veebruari lõpus alustatud sissetungi vältel vähemalt 772 tanki, ei viita ükski fakt sellele, et Viktoria oleks nendest 52 ise õhku lasknud.

Kiievi vaim

Tegu pole esimese ega arvatavasti ka viimase valeinfol põhineva postitusega, mida Ukraina sõja puhkedes on ühismeedias jagatud. Veebruari lõpus hakkas levima linnalegend Kiievi vaimust ehk hävituslennuki piloodist, kes lasi ühe päevaga alla kuus Vene lennukit.

Esimesed märgid Kiievi vaimust ilmusid ühismeediasse juba 24. veebruaril, kui Twitteri kasutaja Aladin jagas kolme videoklippi Kiievi kohal lendavast hävituslennukist MiG-29.

Neid videoid jagati ühismeedias tuhandeid kordi ning mõned säutsusid lisaks, et Ukraina hävituslennuk on alla lasknud mitu Vene lennukit. Sealt hakkas lugu kasvama ning levis kulutulena teistesse sotsiaalmeedia kanalitesse.

Kuigi üks Kiievi vaimu videoklipp osutus valeks, ei suutnud see õhuässa legendi levikut pidurdada. Nii mõnedki on avaldanud ühismeedias arvamust, et nad tahavad väga uskuda, et Kiievi vaim on päris, ja isegi kui ei ole, siis see neid väga ei huvitagi.

Kiievi vaim tuli 27. veebruaril jutuks ka ETV saates «Esimene stuudio», kus räägiti üldiselt nii-öelda sõjaudust.