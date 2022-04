Austraalia panipaigast leiti 400 aasta vanune maal, mis on väärt miljoneid

Hollandi kunstniku Adriaen van Ostade (1610–1685) maal, mis valmis 1670–1675 ja millel on kujutatud kunstnikku ja õpipoisse töötamas. Pilt on illustreeriv

Austraalias leiti panipaigast Hollandi 17. sajandi maal, mis on arvatavalt väärt miljoneid dollareid. Teost «Vaikelu» hoiti aastaid New South Walesis Blue Mountainsis asuvas muuseumis, mis on tuntud kui Woodfordi akadeemia.