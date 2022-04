Fitnessikaunitar Kaisa Kuusnõmm purjus peaga tehtud tegudest: pokaalile eelistan pudelit ja tantsupõrandale baariletti

Kaisa Kuusnõmm jagab Instagramis mõtteid pidutsemise teemal. Ta selgitab, et see, mis õhtul võib tunduda hea mõttena, on hommikul paras peavalu.

«Ja siis lappad neid lõputuid kirju DMist, et nii häbi peaks olema ja ise tahab veel fitness olla ja noor neiu, nii kole. Mitte et juua täis inimesed ilusad oleks, aga mis värk nende hinnangutega on? Päriselt?» küsib Kuusnõmm.

«Sina oled olnud purjus, mina olen ka, suure tõenäosusega me oleme mõlemad veel. Ja isegi kui sina enam ei ole, siis mina kindlasti olen. Ainus vahe on selles, et sa oled enda peas loonud minule justkui mingi staatuse, et mina kohe mitte mingil tingimusel ei tohi olla inimene,» avaldab Kuusnõmm, mis kaasneb fitnessinäoks olemisega.

«Isegi need, kes postitavad instasse ilusaid pilte pokaaliga, on suure tõenäosusega õhtu lõpuks pehmed. Ja mis sellest? Et üks klaas on stiilne? Aga kolm on kindel liialdus? Kes ütles? Sina?» põrutab naine.

Kuusnõmm meenutab, et eelmisel suvel oli ta Tartu vanalinnas ja tõmbas sigarillot. «Miks mitte? Ilus õhtu, chill. Mis te arvate, kas mu DM uputas õhtuks kirjadest, et kõndisin Tartus sinust mööda ja issand jumal, mis ma nägin?»

Sellega seoses meenutab naine ammmust lugu, kui ta oli veel algklassides ja nägi enda koduküla preestrit baarist välja tulemas. «Tundus täielik pühaduseteotus. Aga noh, vahepeal ma olen siin kolmekümnendatesse jõudnud ja sellised tobedad uskumused on ära kadunud. Isegi preester on inimene,» kirjutab Kuusnõmm.

«Ma panen kohe avalikult käe südamele ja tunnistan, et ma olen pattu teinud ja teen veel. Ja mulle nii meeldib. Ja pokaalile ma eelistan pudelit ja tantsupõrandale ma eelistan baariletti ja mingi fänsi vesipiip ei ole üldse teema – andke sigarit. Ja siis ma tõmban jälle enda trenni-kodukana kookonisse tagasi ja mingi aeg lendan jälle sealt välja,» lisab ta.