Lõpuks suhtes ja peagi taas teleekraanil – mis on saanud «Armastuse maleva» noormeestest?

Eelmisel aastal televaatajaid hullutanud tõsielusaate «Armastuse malev» võtteperioodist on möödas peaaegu aasta. Kuhu on aga saates tuntuks saanud noormehed tänaseks jõudnud ja millega nad tegelevad? Kes on enda kõrvale armastuse leidnud? Keda saab uuesti teleekraanil näha? Elu24 püüdis mehed kinni ja uuris välja.