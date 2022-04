Miljardite uus lugu on sotsiaalselt kauni sõnumiga: me tahame ja suudame toetada neid, kes seda vajavad

Bändi solist Marten Kuningas märkis raadio Elmar hommikuprogrammis, et meie sees on kaunis helgus, kuid peidame seda tihti külma ning virtuaalse fassaadi taha. «Meie sees hubiseb soojus, aga päris suur osa meist on end mähkinud virtuaalse, külma teki sisse, panemata tähele, kuidas jahe informatsioon meid tundetumaks muudab,» sõnas ta.

Muusik tunnetab sellised kogemusi tihti ka isiklikus plaanis. «Tunnen seda selgelt omal nahal, eriti kui mu ekraanitarbimine tõusuteel on. Statistika ei valeta: viimased nädalad üle nelja tunni päevas ehk ligi 1/7 nädalast. Kui öeldakse «võitle tule vastu tulega», siis ise võitlen külma vastu külmaga, käies igal hommikul külma duši all või jões. See elustab,» sõnas ta ja lisas, et tegelikult harrastab lausa kolm bändi viiest liikmest talisuplust.

«Uues loos on kokku saanud kolm teemat, kolmainsus. Ühelt poolt see vaatab inimest kui ühikut või statistilist detaili kusagil suures masinas. Räägib üksinduse ja võõrandumise tundest. Seejärel toob lahenduse või pakub vaimukamat poolt sellele kõigele,» märkis Kuningas.

«Anna oma käsi, kui sul on külm,» kõlab fraas uuest loost. Viimased poolteist kuud on tõestanud, et me tahame ja suudame toetada neid, kes seda vajavad. Bändi trummar Kristjan Kallas ütleb, et kapseldumine ja kangekaelsus sünnitab koletisi, leebus ja sõbralikkus aga langetab müürid, mis takistavad ligimesi hoidmast.

«Loo avaldamine on seotud sisemise protsessiga, mis on vaja muusika ja kunstiga välja tuua. See on vaja läbi teha ehk on omamoodi väljendusvahend. Lugu on väljas ja see ise ongi oluline. Meile meeldib, kui meie muusikat kuulatakse, ja see on peamine. Kui mõni raadiojaam seda pala mängib, inimesed sellest midagi ära tunnevad ja seeläbi paremuse poole muutuvad, siis see on hea. Loodame, et see pala paneb mõtlema ja maailma laiemalt tajuma,» rääkis ta.

Muusik lisas, et sõna «külm» kannab bändi aastas ka teistlaadi märgilist tähendust. Piirangute tõttu pole saanud piisavalt palju koos stuudios viibida ja seeläbi aktiivselt bändielule pühenduda. «Palju aega on läinud nii-öelda külmaga tegelemiseks, seda muidugi vahelduva eduga. See tähistab üksteisest distantseerumist. Aga sellele kõigele vaatamata me oleme kõik ühise eesmärgi nimel väljas. On natuke külm... kuid me hoiame kokku,» rääkis Marten Kuningas raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Lisaks traditsioonilistele voogedastusplatvormidele on «Külm» olemas ka kodumaises äpis Fairmus.