Eestlanna Istanbuli bussis kohatud Ukraina naisest: võin vaid ette kujutada, mida ta on hiljuti läbi elanud

Ajakirjanik ja Türgi ning Lähis-Ida asjatundja Hille Hanso jagab Facebookis lugu sellest, kuidas ta kohtas Istanbuli bussis naist, kellel polnud kaasas piletiostuks vajalikku sularaha ja kes kaasreisijate abist keeldus. Selgus, et naine on pärit Ukrainast ja Türgisse sõja eest põgenenud.

Türgis elav eestlanna Hille Hanso Foto: Erakogu

Ukraina naine ei soovi, et keegi teine maksaks

«Istanbulis, bussis lennujaamast Taksimi. Mul on kõrvaklapid peas, ma ei pane ümbritsevat tähele. Piletimüüja kogub raha, igaühelt 52 Türgi liiri. Korraga kuulen läbi muusika, et minu selja taga istuv noor välismaalasest naine otsekui plahvatab nutma, kuna selgub, et kaardimakse ei ole võimalik, ainult sularaha võetakse,» kirjutab Hille.

«Inimesed pööravad päid, piletimüüja kaevab sõrad mulda, ütleb vigases inglise keeles, et mingu ta siis järgmise bussiga, ja nõuab, et ta sularahaautomaadist raha võtaks ja uut bussi ootaks. On peaaegu kesköö! Türklased on heatahtlikud, sekkuvad, üritavad aru saada, miks ta maksta ei saa. Meil on ka pettureid hunnikutes. Aga nad ei saa temast aru, ta ei oska türgi ja nemad inglise keelt.»

«Ma võtan klapid peast hetkel, kui üks kohalik naine tõuseb trotslikult püsti ja ütleb piletimüüjale, et tasub pileti eest ise, lasku teisel sõita. «Pole vaja, pole vaja! Mul on raha, saage aru, mul on raha, lihtsalt telefoniga saan maksta,» kõõksub ta hingeldades, suured pisarad mööda põski alla voolamas. Inimesed näevad, et midagi on väga halvasti, asuvad talle raha pakkuma, aga uhkus ei luba vastu võtta. Ta vehib kätega ja kordab nagu mantrat, mul on raha, mul on raha, uskuge mind.»

«Pöördun ümber ja hakkan temaga rääkima. Kõik on hästi, ütlen. Nad tahavad Sind toetada, nad tahavad head. Mis Su nimi on, mis juhtus, kas tahad jagada? Ma olen Eestist, kust Sina pärit oled? On Sul abi vaja? Ta hakkab minuga meeleheitel nuuksete vahele rääkima, jutustab enda lugu.»

Teekond Ukrainast Istanbuli

Selgub, et naine, kelle nimeks on Julia, on tulnud Ukrainas asuvast Butšast läbi Poola Istanbuli. Julia on 32-aastane inglise keele õpetaja. «Nii armas ja soe,» ütleb Hille Julia iseloomustuseks. Mujale kui Türki tal minna ei ole, sest Poola on juba ukrainlasi täis. Julia on ihuüksi võõras linnas, sest Istanbulis ei tunne ta kedagi.

«Telefonil on aku tühi ja ta ei tea, kus ta hostel täpselt asub. On jahe, vihmane ja pime ja ma võin vaid ette kujutada, mis tundega ta öises võõras linnas navigeerida üritab. Ma võin vaid ette kujutada, mida ta on hiljuti läbi elanud,» kirjutab Hille, kes ulatas Juliale abikäe ja lubas ta hosteli juurde aidata.