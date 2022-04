Merilin Mälk koostööst tuntud räppariga: kogesin külmavärinaid, kui esimesed viisijupid tekkisid

Merilin Mälk avaldas, et on otsinud juba pikemat aega võimalust avaldada ühine lugu koos Eesti räppariga. «Ma justkui otsisin ja sundisin ennast leidma kedagi, kellega duetti teha. Hiljaaegu kohtusin esimest korda Sämiga – meil oli kaks esinemist koos. Mina ei kõhelnud küsida, et kas võiksime koos midagi proovida, ja Säm ei kõhelnud ära öelda. Sain kohe aru, et meil on hea klapp ja nii me siis juba vaikselt planeerisime,» rääkis ta raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Muusik kinnitas, et koostöö dueti loomisel ja salvestamisel kulges laitmatult. «Kõik sujus nii ideaalselt! Alles tuli idee ja nüüd on lugu juba kõigile kuulatav. Kogu protsess oli väga mõnus. Kogesin suisa külmavärinaid, kui esimesed viisijupid tekkisid. See oli kirjeldamatu tunne,» rõõmustas muusik.

Lauljatar lisas, et naudib kevadet ja ootab põnevusega algavat suvehooaega. «Tahan jääda nüüd Eestisse senikauaks, kuni suvi päriselt läbi saab. Minu jaoks on Eesti kevad ja suvi nii ilusad – vaadates oma sõpru, ma ei saa aru, miks nad sel ajal tahavad välisriikidesse reisida. Siin ju kõik tärkab ja õitseb hetkel,» sõnas ta.

Räppar Sämi jaoks ei ole «Tuim ja tundetu» sugugi esimene koostöö naisartistiga, muusikul on käsil mitu põnevat projekti. «Ma olin alguses üsna skeptiline koostöö osas, kuna endal oli sel hetkel nii palju suuri projekte käsil, et ausalt öeldes kartsin läbi põleda. Aga no pagan, see demo oli liiga hea, et sellele ei öelda. See taust meeldis mulle kohe. Näen, et see on eelkõige küll Merilini lugu, kuid kõigi arvamusega arvestati väga,» märkis ta.

Räppar lisas, et riimid tekivad tal isiklikest kogemustest. «Need tulevad elust enesest, kuid tihti on ka kujutlusmaailm abiks. Mulle meeldib kasutada ägedaid sõnu. Selliseid, mida pole varem kuigi palju loo tekstides välja toodud. Eesti keel on nii lai ja ilus, lüürika loomisel võiks kasutada kindlasti rohkem erinevaid sõnu! Oma igapäevakõnest üritan välja juurida erinevaid slängisõnu,» rääkis ta.

«Lugu ise on avaldatud klubiliku ning raadiolikuna. Kuid toorelt otse lauldes on see palju parem – seda kuuleb ka Elmari live-stuudios esitatuna. Merilini vokaal on nii hea ja siiras. Edasise koostöö osas otsest plaani pole. Las see lugu nüüd natuke tiirleb raadiotes... varem või hiljem kui sügisel, miks ka mitte midagi uuesti teha,» rääkis Säm.