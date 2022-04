Kelmid tõmbasid Eesti proua tema teadmata rahapesumasinasse: kõik käis nii kiirelt, et ma ei saanud midagi aru

Kõik algas sellest, kui Irene sai möödunud aasta mais telefonikõne, kus vene keelt kõnelev mees teatas, et naine on registreerinud krüptoplatvormile konto ja tal on kogunenud sinna juba 12 000 eurot. «Ma esialgu ei kahtlustanud midagi, kuna ma kunagi ammu registreerisin end kuskile,» tunnistab Irene Elu24-le.