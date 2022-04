Kalarannas üritati teismelisi autosse tõmmata

Laupäeval, 19. märtsil veidi enne kella üheksat õhtul üritati Kalasadama piirkonnas poe Uba ja Humal esisel platsil 14-aastaseid tüdrukuid tumedasse autosse tõmmata. «Autos oli olnud kolm meest ning üks neist ajas tüdrukuid ka mõnda aega joostes taga. Õnneks jooksid tüdrukud Kalaranna bussipeatusesse, kus küsisid abi seal viibinud täiskasvanute käest, et need saadaksid tüdrukud lähedale koju,» kirjutati postituses.

«Märtsikuus toimunud vahejuhtum on politseile teada. Oleme korduvalt suhelnud avaldajaga ja seni on teada, et meesterahvad rääkisid eesti keelt ja olid tüdrukutele võõrad. Väidetavalt olid mehed tumedat värvi sõidukiga, mille marki ja ka registreerimisnumbrit teada ei ole. Politsei on kontrollinud vahejuhtumi aadressi ja ümberkaudseid tänavaid. Kuna lähiümbruses ei ole ka kaameraid, siis paraku ei ole me saanud pilti või videot sõiduki kohta. Ka edastasime info patrullidele, kes pisteliselt kontrollisid ümbruskonda,» selgitas Kreitsman.