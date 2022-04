Haapsalus kaduma läinud kuivkäimla leiti merest

«Head linlased, palun teie abi. Vahemikus 27.03.–02.04. on Haapsalu talisupluskeskusest kaduma läinud Ramirendist renditud kuivkäimla,» kirjutab Kertu Kaljuveer Haapsalu ja Läänemaa grupis ning palub endaga ühendust võtta kõigil, kes käimla asukohast midagi teavad.

Postitust kommenteerinud Laimi ütleb, et juhtum on uskumatu. «Juba kuivkäimlaid ka varastatakse. Neid ju käe otsas ära ei vii. Varsti elame nagu Egiptuses, kus vastrajataval raudteel raudteerelsid ära varastati,» sõnab ta.

«No tõesti – tule taevas appi! Kas viidi ära või visati merre,» imestab Aino.

Käimla leiti merest

Postituse all kirjutab Tanel, et käimla on leitud. «Ilmselt tuul kandis merre. Tähelepanelikud kodanikud õngitsesid talisupluskohast üsna kaugele triivinud WC merest välja.»

Postituse autor Kertu Kaljuveer ütleb, et ei ole kindel, kas käimla sattus vette tuule tõttu. «Kahjuks pole midagi veel kindel. Kas visati merre või lennutas tuul merre. Fakte pole. On ainult oletused, mis veel muutuvad, sest lugu alles värske,» ütleb Kertu.

Jama kui palju

Olukord võib tunduda naljakas, kuid mitmetele inimestele põhjustab lahenduse leidmine omajagu peavalu. «Meie talisuplejate MTÜ peab kinni maksma need kulud, mis sellega tekkinud on (me ju veel ei tea, kas kahju tekitajad kätte saadakse ja kas nad selle kunagi korvavad). Politseile on avaldus esitatud, ka sealsed töötajad said nüüd tööd juurde,» ütleb Kertu.