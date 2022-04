Novaja Gazeta Europe: ajateenija ema rääkis, mida ta poeg Moskva hukust avaldas

Ukraina teatel sai Mustal merel olnud Moskva 14. aprillil nende välja saadetud rakettide tabamused. Venemaa ei ole seda kinnitanud, vaid Vene merevägi edastas, et Moskva uppus, kui seda pukseeriti Krimmis Sevastopolis asuvasse mereväebaasi. Sõjalaeva laskemoonalaos lahvatas tulekahju ja tekkisid plahvatused, mis Moskvat raskelt vigastasid.

Nii Ukraina kaitseministeeriumi kui lääne luureallikate andmetel põhjustasid Vene ristleja Moskva uppumise kaks Ukraina tiibraketti Neptun.

Raketid tabasid Moskvat, kui laev oli umbes 50 kilomeetri kaugusel Ukraina sõja ajal kuulsaks saanud Maosaarest (ukraina keeles острів Зміїний), mis on Musta mere loodeosas. Saart kaitsnud Ukraina sõdurid ei allunud Vene sõjalaeva meeskonna korraldusele ja läksid sellega ajalukku.

Andmed laeval tekkinud tulekahju ja plahvatuste ning uppumise kohta on erinevatel allikatel erinevad. Samuti ei ole teada, kui palju meeksonnaliimetest elu kaotas, sest Vene võimud ei ole ametlikke andmeid avaldanud.

Vene Kremli-meelne meedia teatas alguses, et kogu Moskva meeskond evakueeriti enne laeva uppumist. Hilisemates teadetes ei olnud enam sõna «kogu». Sellest teatas Vene opositsiooniväljaanne Novaja Gazeta Europe. Tegemist on Vene Novaja Gazeta Euroopa väljaandega, sest algne leht on Venemaal Ukraina sõja tõttu kehtestatud meediatsensuuri tõttu määramata ajaks suletud.

Noaja Gazeta Europe’il on teine peatoimetaja ja töötajad kui Novaja Gazetal.

Briti ringhäälingu BBC ajakirjanikele jäi 15. aprillil Sevastopolis toimunud ristleja Moskva mälestussündmusel silma pärjalindil olnud venekeelne tekst «Laevale ja meremeestele». Selle järgi võis oletada, et lisaks laevale uppus ka kogu meeskond.

Venemaa kaitseministeerium avaldas 16. aprillil video, mille saateteksti kohaselt on terve meeskond elus. Videol on näha Venemaa mereväe komandöri admiral Nikolai Jevmenovit Moskva meeskonda tervitamas. Vene võimud väidavad, et see video on tehtud pärast Moskva uppumist, kuid ükski sõltumatu allikas ei ole seda kinnitanud ja seega ei ole teada, millal video tehti.

Kaader Vene kaitseministeeriumi avaldatud videost, millel on näha Vene mereväe komandöri admiral Nikolai Jevmenovit (vasakul) ristleja Moskva meeskonda tervitamas. Vene võimud väidavad, et see video on tehtud pärast Moskva uppumist ja kogu meeskond on elus Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT

Venemaa kaitseministeeriumi teatel oli admiral Jevmenov öelnud meeskonnale, et nad jätkavad teenistust Venemaa mereväes ja saavad uue laeva.

Novaja Gazeta Europe'i ajakirjanikud intervjueerisid Venemaa ajateenija ema, kes soovis jääda anonüümseks. Ema sõnul oli ta poeg talle helistanud päev pärast Moskva uppumist ehk 15. aprillil ja ütles, et on elus.

Poja sõnul osa meeskonnaliikmeid suri, sai vigastada või kadus. Surnuid on poja teatel umbes 40.

«Ema, ma ei saa aru, kuidas saab sellisesse põrgusse sattuda. Ma ei suuda sulle kõigest rääkida, sest see on kohutav,» ütles ema teatel poeg talle.

Ema sõnul oli poeg talle veel öelnud, et ellu jäänud meeskonnaliikmed pidid andma allkirja vaikimisdokumendile, lubades, et nad ei räägi Moska uppumisest ja sellele eelnenust.

«Te saate kindlasti aru, miks ka mina kardan,» sõnas ema ajakirjanikele.