Dolly Partonile öeldi karjääri algusaastatel, et ta näeb liiga odav välja

ETcanada kirjutab, et peamiselt kantrilauljana tuntuks saanud 76-aastane Dolly Parton polnud karjääri alustades oma välimuse tõttu just kõigi lemmikute seas.

Parton pole enda arvates kunagi loomulik kaunitar olnud ja ta otsustas jääda selliseks, nagu ta oli. Tänaseks on ta aga nii legendaarne laulja, et ta on muutunud koguni moeikooniks ning tema riietumisstiili on paljud jäljendanud.