Cristiano Ronaldo teatas oma vastsündinud poja surmast: pole olemas kohutavamat valu

18. aprilli õhtul jalgpalluri Instagrami kontole tehtud postitusest selgub, et surnud on poeg. Beebitüdruk jäi ellu ning temaga on kõik korras.

«See on kõige kohutavam valu, mida üks lapsevanem saab tunda,» teatab Ronaldo ja lisab, et ainult sündinud beebitüdruk annab neile jõudu ja lootust selle olukorraga toime tulla.

37-aastane Manchester Unitedi staar teatas kaksikute sünnist 2021. aasta oktoobris. «Meil on suur heameel teatada, et ootame kaksikuid. Oleme armastust täis ja ei jõua ära oodata teiega kohtumist,» avaldas paar Ronaldo Instagrami kontol, jagades armsat fotot ultrahelipiltidest.

2017. aasta juunis teatas Ronaldo, et ootab surrogaatema vahendusel kaksikuid, kes said nimeks Eva ja Mateo (4). Kõigest kuu aega hiljem teatasid Cristiano ja Georgina, et ootavad oma esimest ühist last.