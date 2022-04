Kus on meie Päikesesüsteemi kõige külmem koht?

Kosmos on väga-väga külm. Kosmose algtemperatuur on 2,7 Kelvini kraadi (K) ehk miinus 454,81 Fahrenheiti kraadi (F) ehk miinus 270,45 Celsiuse kraadi (C). See tähendab, et see on napilt üle absoluutse nulli ehk punkti, kus molekulide liikumine peatub.