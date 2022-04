Mart Helme vastase petitsiooni algataja: ta on kogu aeg endale liiga palju lubanud!

15. aprillil loodi rahvaalgatus Mart Helme riigikogust välja heitmiseks. Algatuse looja Gete Kauge ütles, et allkirjade kogumise üks eesmärk on näidata vastumeelt ja lüüa häirekella, et kuskilt tõesti läheb piir. Praeguseks on algatuse saatmiseks riigikokku allkirjad koos.