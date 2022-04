Kurnatud Ukraina sõjapõgenikud on Tallinna bussijaamas justkui lõksus ning Eesti riigi abi neile on täiesti puudulik. Põgenike tarvis on seinale kleebitud vaid telefoninumber, millele helistades suunatakse inimesed majutusasutusse, kuid enamikul siia saabujatel pole kõnekaardil raha, millega numbrile helistada.