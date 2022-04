VIDEO ⟩ Nastikute pulmatrall Saaremaal: üritasin neid kokku lugeda, aga 40 juures läks arvestus sassi

«Sellist vaatepilti näeme perega igal kevadel oma Saaremaal Sõrves asuvas maakodus. Meie saunast umbes 20 meetrit eemal on vana taluase. Seal kivivare vahel ongi nii rästikute kui nastikute talvituskoht,» räägib Riina Elu24-le ja lisab, et kõik maakodu elanikud on roomajatega juba nii harjunud, et neid peetakse suisa pereliikmeteks. «Igal kevadel tekib kohe selline põnev hasart, kas ussid väljas,» muigab ta.