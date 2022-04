Vene väeüksused on üritanud ligi kaks kuud vallutada Mariupolit, kuid seni on Ukraina üksused suutnud linna täielikku langemist venelaste kätte ära hoida.

Venelased hakkasid sadamalinna pommitama sõja esimesel päeval 24. veebruaril, lisaks on linn kolmest küljest nende piiramisrõngas. Nad on üritanud nii linlaste näljutamise kui ehitiste hävitamisega panna Mariupoli kaitsjaid alla andma.

Vene üksused on hävitanud 90 protsenti linnast ning võtnud vee ja elektri. Linna on jäänud üle 100 000 inimese, kellel napib süüa, puhast joogivett ja ravimeid.

Ukrainlased peavad linnasõda, mis on osutunud venelastele raskeks, samas oleks Mariupoli vallutamine Venemaale tähtis strateegiline võit.

Siin on kuus põhjust, miks Mariupol on Venemaa jaoks tähtis.

Et oleks midagi 9. mai võidupühal ette näidata

Varem Nõukogude Liidus ja praegu Venemaal tähistatakse 9. mail võitu suures isamaasõjas (1941–1945) Natsi-Saksamaa üle. Sakslased kirjutasid 8. mail 1945 Berliinis kell 22.43 Kesk-Euroopa aja järgi alla tingimusteta kapituleerumise aktile. Moskvas oli siis juba 9. mai 1945 kell 00.43. Selle tõttu tähistatakse Venemaal võidupüha 9. mail.

Venemaa pealinna Moskva Punasel väljakul toimub igal aastal 9. mail sõjaväeparaad, kus Vene kaitsevägi demonstreerib oma võimsust.

Lääne luure andmetel tahtis Venemaa välksõjaga Ukraina vallutada ja nende plaani kohaselt oleksid nad siis saanud 9. mail teatada, et Ukraina vabastati natsidest.

Ukraina brigaadikindrali Oleksandr Hruzevõtši sõnul on Vene sõduritel Ukrainas võiduparaadi vormid kaasas selleks, et kui nad võidaksid, saaksid nad otse Moksvasse sõita. Paraadvormid on tavavormidest erinevad ja lahingutingimustes neid ei kasutata.

Ukrainlased on leidnud sadu Vene sõdurite paraadvorme Kiievi eeslinnades maha jäetud ja kahjustatud Vene tankidest ja soomusmainatest.

«Arvatavalt öeldi Vene sõduritele, et ukrainlased ei avalda vastupanu ja Kiiev langeb paari päevaga. Hävitasime nende plaani minna neis vormides Punasele väljakule paraadile,» sõnas Ukraina brigaadikindral Hruzevõtš.

Vene sõjaüksuste kätte on langenud ainult 300 000 elanikuga Herson, seal toimuvad anastajate vastu väljaastumised ja saboteeritakse Vene tehnikat.

Mariupoli vallutamine oleks venelastele sümboolne võit, millele saaks 9. mail rõhuda.

Täitub Venemaa unistus Novorossijast

Venemaal on kogu aeg räägitud Novorossijast ehk uuest Venemaast. Selline käsitlus tekkis keisrinna Katariina Suure (1729–1796) ajal. Venemaa president Vladimir Putin hakkas seda kasutama pärast Ukrainale kuuluva Krimmi vallutamist 2014. See tekitas maailmas mure, kas Putini eesmärk on vallutada alad, mis kuulusid kunagi Vene keisririigi koosseisu.

Novorossija on Vene võimude silmis ka Ida- ja Lõuna-Ukraina alad, kaasa arvatud sadamalinn Mariupol.

Soome Jyväskylä ülikooli õppejõud, kolonel Martti Kari arvab, et kui Mariupol ja Donbassi piirkond tõesti venelaste kätte langeb, siis võib tekkida müstiline Novorossija ehk uued alad Venemaa küljes, mida see riik on ammu saada tahtnud.

Maismaaühendus Krimmilt Donbassi